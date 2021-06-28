Опасный деревянный дом по ул. Волочаевской, 68 в Хабаровске снесут

Разрушенный дом. Фото: sizavl

В ходе рейда, в котором участвовали представители мэрии Хабаровска и городской прокуратуры было принято решение снести здание по адресу Волочаевская, 68. Дом, вернее, то, что от него осталось, находится в самом центре города, уродует ландшафт, служит прибежищем для асоциальных элементов и своей ветхостью угрожает жизни людей.

- Эта кошмар находится на моем избирательном участке, конечно, я его знаю. Думаю, редкий хабаровчанин не знает его, ведь он стоит на магистральной трассе города. Дом был построен в 1936 году, но уже давно пришел в негодность. В прошлом десятилетия он развалился окончательно. Жители много лет писали просьбы во все инстанции снести его. Проблема в том, что обычно застройщики предлагают демонтаж в обмен на землю, на которой находится строение. Мэрия на такое не идет и правильно делает, ведь стоимость участка в центре многократно превышает цену демонтажа. Администрация должна выполнять требование федерального закона, а он говорит, что снос строения возможет только после проведения тендера между потенциальными подрядчиками. Далеко не все строительные фирмы готовы выкладывать реальную цену, многие норовят схитрить. Слава богу, с Волочаевской, 68 получилось – подрядчик на этот дом определен еще в мае текущего года. Однако многие подобные объекты, хотя и признаны аварийными, стоят бесхозно. Официально в реестр опасных внесено 63 строения Хабаровска. В действительности их больше сотни. Потому что много домов брошено в самом процессе строительства. Они не аварийные, они просто недостроенные – постепенно разрушаются и представляют опасность для людей. Депутаты в своих округах держат такие здания в орбите своего внимания, но процесс получения решения на избавление от них занимает не один месяц. В любом случае они должны быть снесены, - заявил депутат хабаровской городской думы Тарон Григорян.

Разрушенное нежилое здание в районе ул. Волочаевской, 68 снесут до конца сентября текущего года.