Погода 29 июня: В Хабаровске кратковременный дождь

В столице региона днем воздух прогреется до +24 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июня на всей территории Хабаровского края ожидаются осадки. В центральных и южных районах кратковременные дожди сменятся ливнями и грозами.

В столице региона днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +16. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-12 метров в секунду.

На юге днем от +24 до +29 градусов. Ночью заметно похолодает: до +14 градусов. Порывы восточного ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

В центральных районах края днем от +13 до +26 градусов. Ночью от 7 до 18 градусов тепла. Ветер восточных направлений 5-12 метров в секунду.

На севере днем температуры будут всего от +10 до +23 градусов. Ночью температура понизится: от 5 до 15 градусов выше ноля. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 5-15 метров в секунду.

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