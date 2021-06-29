Еще 200 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае

28 июня в Хабаровском крае было развернуто дополнительно 250 коек для приема зараженных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае ковид за сутки был выявлен еще у 200 человек. Из них 187 — жители краевого центра. Остальные проживают в Хабаровском районе.

По данным регионального минздрава, 83 пациента победили болезнь, 23 находятся в тяжелом состоянии. Из них два десятка людей подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро заболевших скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 121 случай COVID-19. Выздоровели 52 210 человек. Проходят лечение в больнице 969 пациентов. 1462 наблюдаются дома. 480 человек умерло.

Наибольшей опасности подвергаются работники сферы услуг, общественного питания, водители такси и общественного транспорта. Поэтому им стоит обратить особенно пристальное внимание на свое здоровье. Наиболее эффективным средством защиты считается вакцинация. Оба компонента препарата «Спутник V» поставили уже 118 777 человек. Первично прошли процедуру 153 378 жителей края.

28 июня в Хабаровском крае было развернуто дополнительно 250 коек для приема зараженных коронавирусом. 150 новых мест появились в хабаровской городской больнице №10 и еще 100 в горбольнице №2 Комсомольска-на-Амуре. Всего в регионе доступны для ковид-больных 1354 койки. Из них 385, на сегодняшний день, свободны.

В связи с резким скачком числа заболевших власти приняли решение об ужесточении антикоронавирусных мер.

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