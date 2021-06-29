Появился уточненный паводковый прогноз в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край готовится к паводку. В МЧС региона прошло совещание, на котором был озвучен уточненный прогноз возможных уровней воды. Специалисты предполагают, что пиковый период подтоплений придется на первую половину июля.

Сотрудники Хабаровского гидрометцентра отметили, что уровень воды в Амуре начал расти в понедельник. И, учитывая то, как она разлилась в соседних регионах, стоит быть готовыми ко всему. На сегодняшний день предполагается, что в столице края уже к 5-7 числу глубина реки достигнет отметки в 500-550 сантиметров, что близко к критическом значению (600 сантиметров).

До Комсомольска-на-Амуре большая вода должна добраться к 12-14 июля. Глубина Амура увеличится до 500-600 сантиметров при критическом значении в 650.

В МЧС отметили, что данные прогнозных значений будут уточняться по мере прохождения гребня по территории Еврейской автономной области.

Спасатели вместе с чиновниками составили четкий план действий по оказанию помощи населению. В этом году бороться с паводком будут 5000 спасателей.

— У нас есть материальные запасы в объеме 850 миллионов рублей. Мы сформировали группировку сил и средств. Более 5000 спасателей находятся в полной готовности и полторы тысячи единиц техники. К паводку мы готовы, но ситуация очень тревожная, — заметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В МЧС порекомендовали всем, кто живет в низинах, уже сейчас начать самостоятельно заботиться о своем имуществе. Все ценные вещи необходимо убрать как можно выше, а на случай эвакуации иметь при себе список самого необходимого.

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