Новый томограф появился для пациентов с «короной» в Хабаровске

Для покупки из бюджета была выделена субсидия в 22 миллиона рублей
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровской городской поликлинике №3 установили новый 16-срезовый компьютерный томограф. Решение о его покупке было принято еще осенью прошлого года. Для этого из бюджета региона власти выделили субсидию в 22 миллиона рублей.
Обследования на томографе планируют проводить в две смены. Ежедневно диагностику смогут проходить до 12 человек. Однако, если потребуется, то будет решаться вопрос об увеличении пропускной способности.
— Сейчас томограф будут использовать для диагностики пневмонии. После победы над коронавирусной инфекцией его переведут в плановую работу. Скоро и в других городах откроются КТ-кабинеты. Суммарно до конца года в Хабаровском крае установят 9 новых КТ-аппаратов, — рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
Новое оборудование будет закуплено для городской больницы №2 в Комсомольске-на-Амуре, для больницы в Бикине, для ККБ №1 Хабаровска и клинико-диагностического центра.
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