В хабаровских школах начали принимать заявления на поступление в 10 класс Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровских школах открыт прием заявлений на поступление в 10 класс. Как сообщили в городской администрации, вчерашние девятиклассники могут принести свои документы в любое количество учебных заведений.

— Правила зачисления устанавливаются самими образовательными учреждениями и отличаются в разных школах. Учитываются результаты ОГЭ и ГИА, оценки в аттестате, результаты контрольных профильных работ, портфолио кандидатов. На основе всех этих показателей каждая школа выводит средний балл и формирует рейтинг: он не может быть ниже 4,4 балла и не бывает выше 5,0, — сообщили в пресс-службе хабаровской администрации.

Естественно, что если у школы высокие требования к учащимся, то попасть туда смогут далеко не все. Однако отказать в приеме заявления никто не вправе. Более того, если ученик не прошел отбор, ему предложат альтернативные варианты поблизости.

При выборе учебного заведения стоит обратить особе внимание на его профильность. Так как каждая школа имеет свой уклон.

— Если ребенок хочет продолжать углубленно изучать, например, историю, а школа не имеет классов такого профиля, то ему предложат перейти в другое учебное учреждение, где необходимый профиль есть. Кроме того, если заявлений на обучение в 10 классе будет больше, чем планировалось – в школах города будут дополнительные классы, но уже не профильные, а универсальные, — рассказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Приказы о зачислении в школы должны быть изданы через три дня после начала прием заявлений.

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