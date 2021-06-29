Депутаты хабаровской гордумы приняли сложное, но необходимое решение

Переулок Дьяченко. Фото: Ipaat

Депутаты хабаровской городской думы утвердили новые поправки в городской бюджет. Для города они важны. Новые ливневые канализации могли появиться на улицах Промывочная, Аэродромная, Целинная, Автономная, проспект 60-летия Октября. Также изначально средства могли пойти на строительство дорог к земельным участкам, выданным многодетным семьям и программу «Доступная среда». Кроме того, без водоразборных колонок остались жители улиц Моховая, Инициативная, Полины Осипенко, Голубкова, Булатная, переулка Голубкова и проезда Голубкова. А микрорайон «Юбилейный» не будет подключен к городской системе канализации. Также как и не произойдет реконструкция Детской художественной школы Хабаровска.

- При обсуждении на комитете по бюджету, финансам и экономическому развитию встал вопрос о перераспределении денежных средств, в частности на реконструкцию парка имени Дьяченко и благоустройство переулка имени Дьяченко. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию совместно с Финансовым департаментом, управлением дорог и внешнего благоустройства, департаментом архитектуры провели не одно совещание, на котором данные структуры представили аргументы в пользу принятия такого решения именно в 2021 году. Решающим фактором стала экономия бюджетных средств. Благоустройство скверов, переулков - это те задачи, которые необходимо сделать администрации, органам исполнительной власти и решение этих вопросов касается бюджета города. Суммарно проект реконструкции парка имени Дьяченко и благоустройство переулка Дьяченко обойдется 80 млн, из которых город потратит на решение этой проблемы 40, остальные средства - это средства инвестора (благотворителя).

Причиной для перераспределения средств стал сдвиг сроков проектно-изыскательских работ со стороны службы заказчика и подрядных организаций, которым теперь придется уплатить бюджету штрафы и пени – об отмене запланированных работ не может быть и речи. Данные работы, перенесены планово на 2022 год.

Решение далось нелегко – выездных совещаний провели трижды, всю документацию по спорному вопросу члены комитета по бюджету изучили досконально. В итоге представленные поправки в бюджет были приняты большинством голосов.

Денежные средства на выполнение данных работ были перераспределены с муниципальных программ «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие инженерной инфраструктуры», «Развитие культуры» на муниципальную программу «Развитие городской улично-дорожной сети и Благоустройства» - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию хабаровской городской думы Михаил Чувашов.

Таким образом, депутаты приняли сложное, но необходимое решение.