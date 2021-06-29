Памятник репрессированному епископу Пантелеимону установят в Хабаровске

Памятник епископу Пантелеимону установят в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

Хабаровская епархия намерена установить памятник епископу Пантелеимону (Максунову) возле здания Управления войск ПВО Дальневосточного округа. Там до 1932 года располагалась Градо-Хабаровская Алексеевская церковь.

Церковь построили на деньги хаборовчан в далеком 1914. Там и служил епископ Пантелеимон, который позже подвергася гонениям со стороны советской власти.

С 1932 года он отбывал наказание и скончался в Сиблаге Мариинска.

— Он своей жизнью засвидетельствовал стойкость своих воззрений и сохранил в тяжелые годы начала 20 века высокие нравственные и духовные качества. Его ссылка и смерть в заключении за принадлежность к верующему сословию является ярким свидетельством этого, — говорит руководитель Отдела культуры Хабаровской епархии Юлия Кикахина.

Установку памятника поддержало правительство Хабаровского края. Его установка запланирована на осень 2021 года.

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