В Хабаровском крае отменяются концерты и закрываются ночные клубы из-за коронавируса

В Хабаровском крае отменяются концерты и закрываются ночные клубы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор Хабаровского края решил, что необходимо отменить все массовые мероприятия, а ночные клубы временно закрыть. С таким предложением выступила руководитель регионального ведомства Татьяна Зайцева.

— Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предлагает ввести запрет на проведение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей. Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Предлагаем ограничивать работу ночных клубов, — сказала Зайцева.

Аналогичные меры уже приняты в нескольких регионах страны, включая столицу, где обстановка особенно напряженная.

В Хабаровском крае только за минувшие сутки ковидом заболели 200 человек. В больницах постоянно разворачиваются новые койки, потому что ранее отведенного фонда попросту недостаточно.

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