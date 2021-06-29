Весеннюю фотосессию тигра в Большехехцирском заповеднике показали ученые Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Большехехцирский заповедник не перестает радовать ученых. Они скачали фото с установленных в лесу камер и на снимках увидели амурского тигра. Хищник попал в объектив в апреле, прогуливаясь по своим владениям.

Кстати, недавно другой его сородич был замечен в Анюйском национальном парке.

Кроме того фотоловушки зафиксировали в лесу и другого редкого обитателя — харзу.

Фотоловушки зафиксировали в лесу и другого редкого обитателя — харзу.Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

— Более года зверь не попадал в объективы устройств, и вот - он снова в кадре! — восклицает научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров. — Стало быть, этот хищник осел в заповеднике, облюбовав для себя подходящий, богатый живностью охотничий участок. Одной из особенностей этого вида является то, что харзы, в отличие от других представителей семейства куньих, живут и охотятся семейными группами, что делает их охоту очень эффективной и результативной.

Специалист отметил, что этот харза, по-видимому, предпочитает одиночный образ жизни. Скорее всего, это очень молодая особь, которая пока что не нашла себе пару.

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