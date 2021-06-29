Мэра города в Хабаровском крае оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, который руководит городом с 2018 года, будет оштрафован. Прокуратура нашла нарушения в исполнении бюджетного законодательства.

Выяснилось, что администрация города взяла кредит по повышенной ставке.

— Несмотря на установленное ограничение, в период действия бюджетного договора администрацией города привлечены средства одного из банков с превышением допустимой ставки, —сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Теперь заемщику, в лице мэра, придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Главе города внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры по недопущению подобных нарушений закона.

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