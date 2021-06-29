Северяне смогут летать в Хабаровск со скидкой Фото: Правительство Хабаровского края

Северяне смогут летать в Хабаровск со скидкой. Льготные билеты доступны для жителей Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов. На продление программы до конца года власти выделят 113 миллионов рублей.

— Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены законодательной думой края. Однако льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Последняя ненадолго приостанавливала продажу, но этот вопрос удалось уладить, благодаря решению о выделении дополнительных средств, — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Чтобы купить скидочный билет, нужно предъявить в кассе документ о проживании в районе-участнике льготной программы. Важно, что жителем северной территории нужно являться не менее 12 месяцев.

КОНКРЕТНО

Стоимость билета для взрослых составляет 4500 рублей

Билет для ребенка в возрасте от 2 до 12 лет обойдется в 3000 рублей.

За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза.

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