Северяне смогут летать в Хабаровск со скидкой
Фото: Правительство Хабаровского края
Северяне смогут летать в Хабаровск со скидкой. Льготные билеты доступны для жителей Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов. На продление программы до конца года власти выделят 113 миллионов рублей.
— Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены законодательной думой края. Однако льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Последняя ненадолго приостанавливала продажу, но этот вопрос удалось уладить, благодаря решению о выделении дополнительных средств, — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Чтобы купить скидочный билет, нужно предъявить в кассе документ о проживании в районе-участнике льготной программы. Важно, что жителем северной территории нужно являться не менее 12 месяцев.
КОНКРЕТНО
Стоимость билета для взрослых составляет 4500 рублей
Билет для ребенка в возрасте от 2 до 12 лет обойдется в 3000 рублей.
За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза.
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