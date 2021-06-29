Двое рабочих из Хабаровска пострадали на объекте
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровске двое рабочих пострадали на одном из объектов. Мужчины занимались ремонтом в подъезде на улице Космической.
Как сообщили в прокуратуре региона, пострадавшие нарушили правила безопасности по обращению с огнем. В итоге газовая горелка, с которой они работали, взорвалась.
Рабочие были доставлены в больницу с ожогами 1 и 2 степени. Их жизни ничто не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
— По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Индустриального района Хабаровска проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению техники безопасности и правил охраны труда, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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