Двое рабочих из Хабаровска пострадали на объекте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске двое рабочих пострадали на одном из объектов. Мужчины занимались ремонтом в подъезде на улице Космической.

Как сообщили в прокуратуре региона, пострадавшие нарушили правила безопасности по обращению с огнем. В итоге газовая горелка, с которой они работали, взорвалась.

Рабочие были доставлены в больницу с ожогами 1 и 2 степени. Их жизни ничто не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

— По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Индустриального района Хабаровска проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению техники безопасности и правил охраны труда, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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