За убийство 23-летней давности будут судить серийных убийц из Хабаровска Фото: СУСК Хабаровского края

В Хабаровске вскоре состоится суд над серийными убийцами. На их счету оказался десяток отнятых жизней. Каждый раз они расправлялись со своими жертвами, чтобы завладеть их квартирами и деньгами.

Первый раз двое мужчин вместе с соучастницей пошли под суд в 2002 году. Тогда их признали виновными в девяти убийствах на территории Кемеровской области и Приморского края. Мужчин приговорили к пожизненному, а женщине дали 15 лет .

Теперь они вновь предстанут перед судом. Следователям удалось доказать, что именно эти люди жестоко расправились с жительницей Хабаровска в 1998 году.

— По версии следствия, обвиняемые с целью завладения имуществом и квартирой женщины, проживавшей в Железнодорожном районе Хабаровска, решили ее убить. Согласно разработанного плана и распределенных ролей, в сентябре 1998 года обвиняемая вместе с одним из злоумышленников под надуманным предлогом пришли в гости к хозяйке жилья: пока злоумышленница отвлекала женщину, подельник убил потерпевшую. С целью сокрытия следов преступления они вынесли тело из квартиры и спрятали в подвале строящегося дома, — сообщили в пресс-службе СУСК по Хабаровскому краю.

Квартиру своей жертвы они вскоре продали, выручив за нее 5 тысяч долларов.

Над раскрытием работали следователи вместе с оперативниками местной полиции. Дело передано в суд.

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