Две больницы получили имена заслуженных врачей в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Именами заслуженных врачей назвали две больницы в крае. Соответствующие постановления подписал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Теперь городской клинической больнице №11 присвоено имя Григория Леонтьевича Александровича. А городская больница №2 названа именем Марии Иосифовны Шевчук. Каждый из докторов внес большой вклад в развитие медицины Хабаровского края.

Например, Григорий Александрович всю жизнь проработал в Хабаровске. Руководил клиникой, которая располагалась в городской клинической больнице №11 и стала одним из центров хирургической гастроэнтерологии.

Мария Шевчук начала свою трудовую деятельность в Комсомольске-на-Амуре. Там она прошла путь от терапевта до заслуженного врача РСФСР. По инициативе Марии Иосифовны в 1959 году в Хабаровском крае впервые была создана служба для оказания первичной медицинской помощи работникам «Дальмашзавода».