Погода 30 июня: в Хабаровске дождливо и прохладно
Фото: Евгения ГУСЕВА
30 июня в Хабаровске и Хабаровском крае заметно испортится погода. Спасатели предупреждают: жителям южных и центральных районов нужно приготовиться к обильным осадкам.
В столице региона температура днем будет от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +14 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-восточный — 7-12 метров в секунду.
В южных районах края местами сильные ливни с грозами. Днем до + 24 градусов. Ночью около +15. Ветер восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
От +11 до +23 градусов днем будет в центральных районах. Ночью похолодает до +5 — +14 градусов. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду. Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах.
На севере края местами дожди. Днем от +11 до +22 градусов тепла. Ночью от +4 до +12 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 14 метров в секунду. Местами дожди.
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