Число заболевших ковидом в Хабаровском крае за сутки превысило 200 человек Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровский край продолжает бить антирекорды по числу заболевших коронавирусом. На этот раз за сутки в регионе положительные результаты тестов были выявлены у 219 человек.

По данным краевого минздрава, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 114 пациентов выздоровело, один скончался.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Хабаровске — 154 человека. Еще 31 в Хабаровском районе, в Лазо — 21, в Нанайском и Бакинском — 4, в Николаевском — 3, в Ванинском —2.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 55 340 человек. Выздоровели 52 324. На лечении находятся 2 535 пациентов (989 в стационаре, амбулаторно — 1546). Число смертей составило 481.

В Хабаровском крае развернуто 1354 койки для заразившихся COVID-19. Количество свободных коек — 365.

Всего привиты 155 740 жителей края. Полностью завершили вакцинацию 120 177 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.