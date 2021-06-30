Новая электростанция за 20 миллионов рублей появится в селе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Тугуро-Чумиканском районе построят новую электростанцию. В феврале 2021 года в селе Удское произошел пожар, который уничтожил основное оборудование. В связи с острой необходимостью, по решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева из бюджета района выделено 20 миллионов рублей на новую дизельную электростанцию.

- Оборудование доставят по морю сначала в село Чумикан, а уже затем в Удское. Сейчас оборудование ДЭС собирают на заводе. А уже к 1 августа мы ждем отгрузку оборудования из Москвы, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новая станция будет модульной с двумя дизель-генераторами на 200 и 320 киловатт. Отдельное внимание уделят системе пожарно-охранной сигнализации, чтобы случай с возгоранием не повторился.

Кроме того, в регионе заменят 21 деревянное здание, где установлены дизельные электростанции. На это выделено 300 миллионов рублей.

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