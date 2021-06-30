Золотодобытчика-миллионера будут судить за крупную кражу в Хабаровском крае

Стоимость похищенных драгметаллов на рынке оценивается почти в один миллион рублей
Фото: Елена ВАСИЛЬЕВА
Сотрудник золотодобывающей артели вскоре пойдет под суд. Его обвиняют в крупной краже золота и серебра.
35-летний мужчина был подсобным рабочим в компании. Особого внимания к себе никогда со стороны коллег не привлекал, сомнений в его порядочности не было. Именно это и позволило ему в течение полутора лет понемногу выносить с предприятия драгоценности. С ноября прошлого года по апрель текущего он присвоил себе более 200 граммов самородного золота и свыше 105 граммов серебра. Их стоимость на рынке оценивается почти в один миллион рублей.
— Похищенные драгоценные металлы он незаконно хранил и попытался перевезти в Забайкальский край, упаковав похищенное в поясной лямке своего рюкзака. Однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов в помещении послеполетного досмотра службы авиационной безопасности АО «Хабаровский аэропорт». Похищенные золото и серебро были изъяты, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Выносить приговор будет суд в Николаевском-на-Амуре. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;