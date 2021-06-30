В Хабаровске дотла сгорел жилой барак
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске сгорел одноэтажный жилой барак. Никто из жителей не пострадал, однако теперь городской администрации предстоит решать вопрос с тем, где люди будут жить. Вернуться в свои квартиры они не могут.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, одна из квартир сдавалась в аренду. Семья, которая проживала там, будет размещена в центре «Милосердие».
Владельцам двух оставшихся квартир было предложено перебраться в жилье маневренного фонда. Одни предпочли самостоятельно решить вопросы с тем, где они теперь будут жить. Другие вскоре приняли предложение чиновников.
— Администрация города Хабаровска готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда, — сообщили в пресс-службе мэрии.
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