Экс-заключенного взяли на работу в детский лагерь в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

На работу в детский лагерь в Еврейской автономной области наняли бывшего заключенного. Мужчина был судим по двум статьям: за хранение наркотиков и за причинение легкого вреда здоровью.

Теперь администрации лагеря нужно не только избавиться от проблемного сотрудника в штате, но и придется отвечать за то, что такой человек вообще был принят на работу в место, где занимаются образованием и обеспечивают отдых детей.

В региональной прокуратуре отметили: иногда люди с темным прошлым допускаются до работы с несовершеннолетними. Но на это нужно разрешение специальной комиссии. В данном случае таковое отсутствовало.

— Прокуратурой района в адрес руководителя образовательной организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, обеспечивающего безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних, а также возбуждено дело об административном правонарушении,— сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

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