В Хабаровске иномарка сбила пенсионера Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка сбила пенсионера неподалеку от пешеходного перехода. ЧП произошло на улице Воронежской, 19а. Водитель не успел остановить авто, заметив пешехода на дороге.

Все произошло около десяти часов вечера. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Он проигнорировал то, что неподалеку была «зебра».

— В результате ДТП пострадал пешеход 1949 года рождения. У него диагностированы ушибы. Лечение он будет проходить амбулаторно, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.

Водитель за рулем иномарки был трезв. По информации дорожного ведомства, он управляет машиной с 2005 года.

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