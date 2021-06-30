32 школьника в Хабаровском крае получили 100 баллов на ЕГЭ
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае еще трое школьников получили высший балл за сдачу ЕГЭ. На этот раз максимально успешно проявили себя на экзамене по обществознанию выпускницы школы №4 в Комсомольске и хабаровского лицея «Ступени», а также одиннадцатиклассник из школы №12 в краевом центре.
Всего этот предмет в текущем году сдавали 3766 человек — около 60% выпускников.
— Ознакомиться с результатами экзамена участники могут в личных кабинетах на официальном информационном портале ЕГЭ, а также на федеральном портале госуслуг. Апелляции по выставленным баллам принимаются 30 июня и 1 июля 2021 года, — сообщили в минобразования Хабаровского края.
В скором времени станут известны итоговые данные и по другому предмету. Ожидается, что информация о сдаче биологии будет обнародована 5 июля.
Всего в этом году единый госэкзамен на сто баллов сдали 32 выпускника краевых школ. Ребята получили высший балл по русскому языку, истории, физике, химии, географии, математике и литературе.
Напомним, что все, кто сдал ЕГЭ на 95 и более баллов, получат от правительства края денежную премию имени генерал-губернатора Николая Гродекова.
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