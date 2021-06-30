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Общество30 июня 2021 8:33

Власти Хабаровского края начали лично встречаться с народом

Десант из представителей правительства региона высадился в Верхнебуреинском районе
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Михаил Дегтярев отметил, что такого рода живые встречи пойдут на пользу всем

Михаил Дегтярев отметил, что такого рода живые встречи пойдут на пользу всем

Фото: Правительство Хабаровского края

Ноу-хау в Хабаровском крае: теперь представители региональных министерств будут лично посещать районы и встречаться с их жителями. Такая пилотная встреча уже прошла в Верхнебуреинском районе, куда прибыли не только министры, но и врио губернатора Михаил Дегтярев.

Жители района, а их пришло на встречу около пятидесяти, рассказали о самом наболевшем: о проблемах опекунов, записи к врачам, переселении из аварийного жилья и ремонте сельских дорог.

— Коль есть возможность вот так министра увидеть воочию, так надо пользоваться. Разговор «глаза в глаза», думаю, даст результат, — поделилась мнением опекун двенадцати детей-сирот Ольга Чистик.

Михаил Дегтярев отметил, что такого рода живые встречи пойдут на пользу всем.

— Мы перестраиваем всю систему работы правительства Хабаровского края. Руководителям ключевых министерств очень полезно понимать, что происходит «на земле», а не в кабинетах, — подчеркнул он.

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