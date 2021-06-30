Горбольницу №11 в Хабаровске переименовали

Именно под начальством Александровича лечебное учреждение прославилось по всему федеральному округу. Фото: КГБУЗ имени профессора Г.Л.Александровича
Правительство Хабаровского края подписало распоряжение переименовать Городскую клиническую больницу №11 в Хабаровске в КГБУЗ имени профессора Г.Л.Александровича. Об этом лечебное учреждение сообщило в своем инстаграм-аккаунте.
Выбор персоны Александровича не случаен: этот выдающийся врач был доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки и участником Великой Отечественной войны. Он работал в Дальневосточном государственном медицинском университете более 50 лет и был одним из основателей дальневосточной школы хирургов-гастроэнтерологов.
Именно под началом Александровича лечебное учреждение прославилось по всему федеральному округу и туда начали съезжаться пациенты за помощью.
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