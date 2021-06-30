17-летнего подростка судили в Магадане за издевательства над ребенком
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магадане суд назначил реальный срок лишения свободы 17-летнему парню. Его признали виновным в издевательствах над школьником младших классов. Подростка осудили по двум статьям: «истязание» и «насильственные действия сексуального характера».
Малолетний изверг долгое время ненавидел мальчишку и в итоге сделал того своей жертвой. Он регулярно избивал его и всячески унижал, а когда понял, что ребенок сносит все пинки и тычки, и вовсе перестал себя сдерживать.
«В один из дней указанного периода молодой человек совершил в отношении потерпевшего сексуальные действия. С целью скрыть факты издевательств, злоумышленник угрожал физической расправой потерпевшему, который в силу малолетнего возраста и чувства страха не мог своевременно сообщить взрослым о совершаемых преступлениях», — сообщили в пресс службе СУСК Магаданской области.
Подростка приговорили к 7 годам в воспитательной колонии. Потерпевшему мальчику оказывается психологическая помощь.
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