17-летнего подростка судили в Магадане за издевательства над ребенком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане суд назначил реальный срок лишения свободы 17-летнему парню. Его признали виновным в издевательствах над школьником младших классов. Подростка осудили по двум статьям: «истязание» и «насильственные действия сексуального характера».

Малолетний изверг долгое время ненавидел мальчишку и в итоге сделал того своей жертвой. Он регулярно избивал его и всячески унижал, а когда понял, что ребенок сносит все пинки и тычки, и вовсе перестал себя сдерживать.

«В один из дней указанного периода молодой человек совершил в отношении потерпевшего сексуальные действия. С целью скрыть факты издевательств, злоумышленник угрожал физической расправой потерпевшему, который в силу малолетнего возраста и чувства страха не мог своевременно сообщить взрослым о совершаемых преступлениях», — сообщили в пресс службе СУСК Магаданской области.

Подростка приговорили к 7 годам в воспитательной колонии. Потерпевшему мальчику оказывается психологическая помощь.

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