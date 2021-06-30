В Северном микрорайоне Хабаровска открылся мобильный пункт вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске продолжают открывать дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, еще одна станция открылась в крупном торговом центре строительных материалов в Северном микрорайоне. Адрес пункта – улица Трехгорная, 100. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

При входе в магазин желающему привиться нужно повернуть сразу налево. Мобильный пункт принимает население с 10 часов утра до восьми вечера. На месте работают врачи из 10 больницы.

Предварительная запись на вакцинацию не требуется, однако во избежание столпотворений и долгого ожидания, хабаровчанам советуют заранее заполнить и распечатать бланки для вакцинации.

напомним, в крае проводится массовая вакцинация населения. Власти региона призывают прививаться, так как только коллективный иммунитет поможет победить инфекцию на региональном, а затем и на федеральном уровне.

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