Хабаровский край может остаться без сельхозурожая из-за дождей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае жители могут остаться в этом году без местной сельскохозяйственной продукции. В Хабаровском и Имени Лазо районах введен режим чрезвычайной ситуации, здесь из-за переувлажненности почвы гибнут посевы. Реестр пострадавших хозяйств уже формируется, в дальнейшем угодьям будут оказывать материальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- По предварительной информации пострадали уже 11 хозяйств, где погибли посевы сельхоз культур, это в общем почти 1400 гектаров. Только в Хабаровском крае это пять хозяйств, а в Лазо – шесть, - добавили в правительстве.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что ущерб уже составляет порядка 21 миллиона рублей. Обследовать пострадавшие угодья будут специальные комиссии. Помощь будет оказываться по результатам обследования, из средств федерального бюджета.

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