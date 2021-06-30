Погода 1 июля: в Хабаровске дождь Фото: Алексей ФОКИН

Июль для хабаровчан начнется с дождя. Удачным решением будет захватить с собой на улицу зонтик. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью от +13 до +15. Ветер синоптики обещают северо-восточный 7-12 метров в секунду.

В южных районах края ожидаются кратковременные ливни, дождь, местами гроза. Днем от +20 до +25 градусов. Ночью от +12 до +17. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах пройдут кратковременные дожди. Днем от +10 до +24 градусов. Ночью от +9 до +15. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

На севере края продолжает стоять относительно теплая погода. Существенных осадков там не ожидается. Днем будет от +14 до +25 градусов. Ночью от +6 до +12. Ветер различных направлений 5-11 метров в секунду.

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