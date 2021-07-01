В Хабаровском крае увеличилось число смертей от ковида Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае ухудшается. Количество случаев инфицирования увеличивается с каждым днем. Если по состоянию на 29 июня, было выявлено 219 новых зараженных, то спустя сутки к этому количеству добавилось еще 238.

Как сообщает региональный минздрав, 23 пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Из них подключены к аппаратам ИВЛ 20 человек. 89 заболевших за сутки выздоровели. Пятеро скончались, и это максимум с начала третьей волны коронавируса.

Больше всего новых ковид-зараженных выявлено в Хабаровске — 168. В Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре — 23, в Амурском и Вяземском районах по 7 новых случаев, в Ульчинском —4.

С начала пандемии коронавирус в регионе подхватили 55 578 человек, выздоровели 52 413, находятся на лечении в больницах 1054, еще 1625 побеждают болезнь дома. 486 человек скончались.

Привиты 158 679 жителей края, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией власти приняли решение запретить в где бы то ни было обслуживать людей без защитных масок.

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