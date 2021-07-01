Городской больнице №10 в Хабаровске присвоили имя А.М. Войно-Ясенецкого Фото: КГБУЗ "Городская клиническая больница" имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого

Вслед за больницей №11 в Хабаровске, сменила свое название и городская больница №10. Решением правительства Хабаровского края ей присвоено имя А.М. Войно-Ясенецкого.

Алексей Войно-Ясенецкий — выдающийся хирург и уролог. Свою карьеру еще юношей он начал в Чите, где работал в областной больнице. В 30 лет он поступил в аспирантуру на кафедру урологии Центрального института усовершенствования врачей в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию. После этого он был направлен на работу в Хабаровский государственный медицинский институт, где занимал должность ассистента кафедры факультетской хирургии лечебного факультета. Именно тогда он успешно защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень, а после и звание профессора. В 1971 году он возглавил созданную на базе 10-й ГКБ краевую урологическую службу. При его непосредственном участии впервые на Дальнем Востоке было организовано отделение хронического гемодиализа (искусственной почки).

С 1988 по 1994 годы Войно-Ясенецкий был проректором по научно-исследовательской работе ХГМИ. А позже руководил урологическим центром ГКБ №10, продолжая вести лечебную, педагогическую и научную деятельность в должности профессора кафедры урологии и нефрологии ДВГМУ.

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