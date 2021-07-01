Прокуратура закрыла опасную детскую площадку в Хабаровском крае
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Свалка, торчащие повсюду железки и куски бетона. Такой в Охотском районе увидели одну из детских площадок сотрудники прокуратуры.
Незакрепленные урны были каплей в море выявленных нарушений из-за которых могли пострадать дети. Так, например, в детском городке не была нормально закреплена винтовая лестница. А в некоторых конструкциях и вовсе легко застрять.
— На элементах игрового комплекса имелись следы стирания краски, защищающей метал от коррозии. В основании крепежных столбов оборудования выступал бетон. В пластмассовой конструкции горки имелись трещины и выломанные участки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
После вмешательства надзорного органа виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас площадку закрыли. На ней проводится ремонт.
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