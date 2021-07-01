Место незаконной вырубки леса найдено в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вновь незаконно вырубаются деревья. На этот раз небольшой участок был обнаружен прокуратурой и сотрудниками местной полиции в районе имени Лазо.

Пять белых берез и осин кто-то вырубил на территории Хорского лесничества. По подсчетам специалистов, сумма ущерба превышает 13 тысяч рублей.

— Исполняющий обязанности прокурора района материалы проверки направил в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

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