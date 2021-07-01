Место незаконной вырубки леса найдено в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае вновь незаконно вырубаются деревья. На этот раз небольшой участок был обнаружен прокуратурой и сотрудниками местной полиции в районе имени Лазо.
Пять белых берез и осин кто-то вырубил на территории Хорского лесничества. По подсчетам специалистов, сумма ущерба превышает 13 тысяч рублей.
— Исполняющий обязанности прокурора района материалы проверки направил в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.
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