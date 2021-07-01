За большегрузами на дорогах Хабаровского края будет следить специальная система

Она позволит выявить те фуры, которые наносят ущерб дорогам Фото: Правительство Хабаровского края

На дорогах Хабаровского края появятся автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК). Они представляют собой систему,которая позволяет отслеживать вес грузовиков. Это необходимо для контроля за транспортом, который становится главной причиной разрушения дорожных полотен.

– Такие пункты позволяют выявлять на дорогах автомобили, параметры которых превышают допустимые значения. Тем самым они обеспечивают безопасность дорожного движения и сохранность региональных трасс, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В районе имени Лазо установка пункта обошлась в 38,3 миллиона рублей, на дороге между Комсомольском-на-Амуре и Амурском – в 46,7 миллиона рублей. Еще один комплекс появится на автодороге «г. Советская Гавань – рп. Ванино», по нему сейчас разрабатываются необходимые документы.

Информация о весе большегрузов будет поступать в Центр обработки данных правительства Хабаровского края. Те компании, которые будут осуществлять перевозки с превышением максимально-допустимых норм, будут привлечены к ответственности.