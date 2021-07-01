Детей-спортсменов из Магадана не пустили в самолет в Москве. Фото: предоставлено героиней публикации

Дети из секции по легкой атлетике в Магадане едва не остались без летнего отдыха в Симферополе. Подростки отправились в летний лагерь вместе с тренером. Прошли регистрацию на рейс, сели в самолет, а дальше началась череда задержек.

— Рейс должен был вылететь в 14.30. А по факту это произошло на 40 минут позже. Как мне рассказал сын, им это объяснили долгой подготовкой судна, — сообщила «КП» Марина, мама одного из мальчиков. — В Москве у них долго шла выдача багажа. Они ждали его около часа. В итоге, когда они уже подошли к переходу в самолет, перед ними просто закрыли дверь и сказали, что уже поздно.

Вопрос попытались решить на месте. Тренер просил поменять билеты на следующий рейс. Но в итоге поступил отказ. Деньги за прошлые билеты тоже не вернули, потому что они были невозвратные.

— Сказали, что полететь можно бизнес-классом. Но это же абсурд! Когда покупаешь билет за 5000, точно не рассчитываешь брать другой за 250 000! Детям пришлось еще на сутки остаться в Москве, — возмущается женщина.

Тренер в итоге самостоятельно купил новые билеты до Симферополя, уже за 11 000 и вылетел с детьми на день позже.

Рейс ,на который не пустили детей, отправился с опозданием. Фото: предоставлено героиней публикации

— Я звонила перевозчику, пыталась решить вопрос и внезапно узнала еще, что и обратные билеты аннулированы! Нас даже никто не предупредил! Оказывается, если человек не вылетел в одну сторону, то обратный билет сгорает. Мне крупно повезло, что я успела попросту купить его повторно, — говорит Марина.

Женщина призналась: она написала обращение в день прямой линии с Владимиром Путиным, надеясь, что ситуация не останется забытой.

— Я не понимаю, как можно так относиться к детям. Регулярно вижу в СМИ заголовки о задержке рейсов из-за чиновников и бизнесменов, которые то кутят на борту, то еще что-нибудь. А здесь люди не удосужились подождать две минуты, хотя в итоге самолет отправился с опозданием. От перевозчика мы ничего не добьемся. Это 100%. Но может хоть власти обратят внимание на нас, — надеется Марина.

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