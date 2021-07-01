В Хабаровском крае снизят тарифы на тепло Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители 17 районов Хабаровска начнут платить за тепло меньше. Согласно новому постановлению, тариф на теплоснабжение для децентрализованной зоны будет снижен на 10%.

– Платежи за горячую воду уменьшатся уже в июле, но в квитанциях люди увидят это только в августе, когда придут расчетки. Изменения коснутся более 300 тысяч жителей региона, – пояснила и.о. заместителя министра, начальник финансово-экономического управления Лариса Муравчук.

Отметим, что снижения тарифов не произойдет в Охотском и Аяно-Майском районах, так как они приравнены к территориям с централизованным теплоснабжением.

В правительстве края намерены поэтапно снижать тарифы.

– Для децентрализованной зоны в силу высоких издержек выработки тепла действуют высокие тарифы. К примеру, вдоль БАМовской ветки платежи за отопление превышают 10 тысяч рублей в месяц, что значительно больше, чем тратят жители районов с централизованным отоплением, – рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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