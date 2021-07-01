В Хабаровском крае перекроют несколько дорог для проведения велосипедной гонки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае, начиная с 9 июля, будут проходить этапы соревнований по велоспорту. Спортсменам предстоит пронестись по региональным трассам и дорогам столицы региона, поэтому на время состязаний они будут перекрываться.

9 июля для движения закроется 35-й километр трассы «Князе-Волконское — Сита». Там пройдет парная гонка на 25 километров;

10 июля ограничения коснутся 12-го километра автодороги «Уссури» для старта групповой гонки спортсменов;

11 июля на набережной стадиона им. Ленина и 18 июля на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске велосипедисты будут соревноваться в критериуме;

16 июля на автодороге «Восток» состоится командная гонка;

17 июля пройдет групповая гонка на «Уссури».

Все ограничения на дорогах будут действовать с 10:30 до 14:30.

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