Команды из Хабаровского края и Якутии стали лучшими на дальневосточном кибертурнире за кубок «Ростелекома» Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Всю прошлую неделю дальневосточные геймеры сражались в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)* и World of Tanks**. Турнир организовали Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» и компания «Ростелеком».

За первенство боролись 87 команд. Все призовые места в World of Tanks заняли команды из Хабаровского края. Первое место у «Ликеро-водочного завода “Хабаровский”», второе — у Team «Мурмяшки», третье — у «Сыновей казаха». В CS:GO лидерам стали представители Якутии: первое место у команды «72С», второе — у INDINDA. Третье место заняла команда CyberXKHV из Хабаровского края

- По масштабу, количеству участников и вовлеченности — этот турнир стал самым ярким событием в дальневосточном киберспорте за последние несколько лет. Участвовали команды со всех регионов: больше всего было из Хабаровского, Приморского краев и Якутии. Играли очень сильные составы, бои были ожесточенные и порой исход их был совершенно непредсказуем. Несколько фаворитов турнира неожиданно проиграли еще в отборочных играх, при этом хорошо показали себя новички. Получилось отличное киберспортивное мероприятие, уникальное и запоминающееся для нашего региона, — рассказал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка.

«Киберспортивные мероприятия на Дальнем Востоке востребованы — мы видим это по количеству участников и постоянно растущему уровню команд. “Ростелеком” старается предвосхищать потребности игровой аудитории, предлагая специальную экосистему продуктов и цифровых сервисов. Для геймеров у нас есть тариф «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм», игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, а также опция “Облачные игры GFN.RU”», — отметил директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.

Посмотреть финальные бои дальневосточного кибертурнира по World of Tanks можно на канале IIomudop_MSK, по CS:GO — на Alk0n0lik.

*CS:GO — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

**World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, в которой представлены боевые машины середины XX века (1930—1960-х годов). Разработана игра белоруской студией Wargaming.net.