Погода 2 июля: в Хабаровске кратковременные дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае усугубляется паводковая ситуация и не радует погода: по всему региону вот уже который день подряд идут дожди. 2 июля не станет исключением.

В этот день в столице края ожидается кратковременный дождь. Днем до 23 градусов тепла, ночью около 14 выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах также возможны осадки. Днем от +22 до +27 градусов. Ночью от +12 до +17. Ветер также юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В центральной части региона синоптики прогнозируют дожди. Воздух днем местами прогреется от +15 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +5 — +16 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 3-11 метров в секунду.

На севере края преимущественно без осадков. Температура днем от +22 до +32 градусов. Ночью от +2 до +13. Порывы ветра различных направлений будут достигать 2-14 метров в секунду.

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