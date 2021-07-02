За сутки от ковида скончались еще четыре человека в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае за сутки превысило отметку в 250 человек. По данным регионального минздрава, положительные результаты тестов на ковид подтвердились еще у 256 жителей. 12 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо человек скончались, 124 успешно закончили лечение.

Столица региона по-прежнему лидирует в антирейтинге по числу заболевших. Там за сутки «корона» подтвердилась у 176 человек. В Хабаровском районе у 23, в Комсомольске-на-Амуре у 20, в Вяземском районе у 17. Еще 11 человек заразились в Николаевском районе, пятеро в Ванинском, трое в Амурском и один в Совгаванском.

Сейчас для ковид-больных в Хабаровском крае развернуто 1415 коек. Из них свободны 336.

Привиты от Covid-19 162 354 жителя края. 124 163 человека завершили вакцинацию

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 834 случая заражения. 52 537 человек выздоровело. 2 807 находятся на лечении (из них 1079 в больнице), 490 человек умерло.

Обо всех ограничениях, которые были введены с началом наступления третьей волны коронавируса, можно узнать по ссылке.

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