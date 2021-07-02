Красная путина стартовала в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Вылавливать лососевые в производственных масштабах официально разрешили 1 июля. Работы уже стартовали в Северо-Охотоморской подзоне, а именно в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Николаевском районах. С 5 июля промысел будет разрешен и в Охотском районе.
- В 2021 году объемы вылова рекомендованы по трем видам: для традиционного рыболовства, промышленного и для рыболовов-любителей, - рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Работать будут 40 краевых предприятий. Кроме того, продолжается работа с промысловиками по проекту «Доступная рыба».
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