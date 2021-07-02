Четыре в спину, два в бедро: пациентка центра для наркозависимых Хабаровска убила девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в реабилитационном центре для больных наркоманией произошло жестокое убийство. Все произошло вечером. Незадолго до произошедших событий 19-летняя пациентка стащила с кухни центра обычный нож. А уже вечером 28 июня напала на 24-летнюю девушку, которая также проходила лечение от наркозависимости. Девушка нанесла своей жертве не меньше четырех ударов ножом в спину и двух в бедро.

Несчастной пострадавшей тут же принялись оказывать медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось. Девушка скончалась в реанимационном отделении лечебного учреждения.

- В отношении 19-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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