Два часа тушили пожар в санатории «Уссури» Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вечером 1 июля загорелся санаторий «Уссури». На улице Санаторной, 5 вспыхнуло нежилое трехэтажное здание. На борьбу с пожаром выехало 24 человека и 9 единиц техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что из окна третьего этажа валит густо дым. Как выяснилось, загорелись деревянные перекрытия между вторым и третьим этажами. На тушение огня ушло практически два часа.

- Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего сгорело 400 квадратных метров строения.

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