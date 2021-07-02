На вакцинацию ищут волонтеров в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе увеличился поток желающих вакцинироваться. Отсюда возникла проблема с нехваткой рук. Волонтеров приглашают помочь медучреждениям по трем направлениям: автоволонтерство с транспортом, оператор ЭВМ, проведение термометрии (входящих поток пациентов). Люди также требуются в мобильных пунктах вакцинации в:

- ТЦ «Леруа Мерлен», ул. Трехгорная, 100;

- Ерофей Арена, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83;

- ТЦ «Броско-Молл», ул. Пионерская, 2в.

Записаться можно, обратившись в Краевой волонтерский центр.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Прививка от коронавируса в Хабаровске: где поставить, все пункты вакцинации

«Комсомолка» рассказывает, где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске (подробнее)

Улететь на север Хабаровского края можно будет только с антиковидной справкой

Кто может сдать тест бесплатно и где - в нашем материале (подробнее)

«Антитела не считаем»: хабаровские ученые рассказали, когда переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться

Пациенты, заболевшие второй раз, переносят болезнь гораздо тяжелее (подробнее)

Коронавирус в Хабаровске: ограничения, заболеваемость, вакцинация

«КП» публикует все, что известно о коронавирусе в Хабаровске на данный момент (подробнее)