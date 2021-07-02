Корвет «Резкий» спустили на воду в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

«Резкий» доставлен на достроечную набережную для завершающих работ. Там возведут мачтовый блок и подготовят судно к испытаниям. Затем корвет по Амуру доберется до Владивостока, где пройдет завершающие испытания и отправится патрулировать российские границы.

– По давней флотской традиции для корабля выбрали «невесту». Эта честь выпала мне. Для всех заводчан спуск на воду построенного судна – настоящий праздник, и я была рада поучаствовать в нем. Бутылка разлетелась, ударившись о борт, на мелкие осколки, так что кораблю теперь будет сопутствовать удача, – рассказала Ксения Завгороднева, первая в истории завода девушка-испытатель, на счету которой уже три построенных и испытанных корвета.

Окончание строительства и спуск машины на воду совпали с 85-летием завода.

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