Из-за удара машина улетела в кювет в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

Два взрослых мужчины не смогли совладать с управлением своими авто и столкнулись на улице Автономной в Хабаровске. ДТП произошло среди дня 1 июля. Водитель Toyota Camry не включил сигнал поворота в автомобиле, но решил совершить маневр. А водитель Toyota Hiace шел на обгон и создал помеху. В итоге небольшая Toyota Camry вылетела в кювет. Удар пришелся в заднюю левую дверь. Toyota Hiace пострадала меньше. У автомобиля разбилась фара и слегка пострадал нижний бампер.

- Первоначально ДТП оформлено как без пострадавших. Однако выяснилось, что водитель Toyota Camry ушиб голову и поясницу, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

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