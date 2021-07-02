Количество бюджетных мест увеличилось в вузах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

К приемной кампании 2021 года в Хабаровском крае увеличилось количество бюджетных мест в вузах. Так, получить высшее образование бесплатно сможет на 11% ребят больше, чем в 2020-м. Всего в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре бюджетная квота увеличена на 670 мест. При этом из 5,7 тысяч мест больше 550 предназначены на очно-заочную и заочную формы обучения.

Наибольшее количество новых бюджетников появится в Тихоокеанском государственном университете – 238 человек. Еще на 181 место увеличилась квота в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Дополнительно 130 мест открыли в Хабаровском государственном институте культуры. И еще 86 новых бюджетников появится в вузах Комсомольска-на-Амуре.

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