Администрация Хабаровска купит квартиры для расселения Фото: Администрация Хабаровска

Жителей аварийного фонда постепенно расселяют в Хабаровске. В июле городская администрация планирует закупить 26 квартир, в которые смогут переехать 103 человека. Такие меры принимаются в рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению людей из аварийного жилого фонда.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сократились сроки реализации программы. Теперь переселить людей должны до 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день 483 человека получили 160 квартир.

Принять участие в программе и продать квартиру в может любое физическое или юридическое лицо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41-99-75, 41-98-57, 41-98-51.

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