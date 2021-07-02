Администрация Хабаровска купит квартиры для расселения
Фото: Администрация Хабаровска
Жителей аварийного фонда постепенно расселяют в Хабаровске. В июле городская администрация планирует закупить 26 квартир, в которые смогут переехать 103 человека. Такие меры принимаются в рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению людей из аварийного жилого фонда.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сократились сроки реализации программы. Теперь переселить людей должны до 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день 483 человека получили 160 квартир.
Принять участие в программе и продать квартиру в может любое физическое или юридическое лицо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41-99-75, 41-98-57, 41-98-51.
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