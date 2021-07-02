Рюкзаки, тетрадки, ручки собирают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники отправятся за парты уже через два месяца, а это значит, что пора готовиться к новому учебному году. Особенно тяжело подготовка к урокам дается малообеспеченным семьям.

– В акции могут принять участие все желающие: предприниматели, коллективы работников и просто неравнодушные жители края. Помощь можно оказать как финансовую, на покупку всего необходимого, так и материальную, можно принести рюкзаки, тетради, ручки, карандаши и другое. Также деткам необходима одежда и обувь, - рассказали организаторы акции.

Пункты сбора находятся в школах и центрах соцобслуживания. Деньги можно отправить на расчетные счета центров соцобслуживания и «Российского детского фонда». Подробности можно узнать на «горячей линии» по номеру: 32-62-49.

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