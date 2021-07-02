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Происшествия2 июля 2021 10:20

За ложный звонок комсомольчанин может получить реальный срок

Взрослый безработный шутник хотел выманить из квартиры свою возлюбленную
Татьяна ЦВЕНГЕР
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За ложный звонок комсомольчанин может получить реальный срок

За ложный звонок комсомольчанин может получить реальный срок

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Еще в апреле 2021 года неизвестный позвонил в отдел полиции и сообщил, что один из домов Комсомольска находится под угрозой. Кинологи выехали проверить информацию со служебно-розыскной собакой. Но там ничего не нашла, в связи с чем жильцов дома не эвакуировали.

Шутника принялись искать. Им оказался 32-летний безработный с криминальным прошлым. Мужчина проживал в доме, на который наговорил. Выяснилось, что таким образом он хотел привлечь внимание своей дамы сердца. Она не пустила его в квартиру, так как была подшофе.

- Дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» передано для дальнейшего рассмотрения в суд. Обвиняемый получил подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание – три года тюрьмы.

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