За ложный звонок комсомольчанин может получить реальный срок
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Еще в апреле 2021 года неизвестный позвонил в отдел полиции и сообщил, что один из домов Комсомольска находится под угрозой. Кинологи выехали проверить информацию со служебно-розыскной собакой. Но там ничего не нашла, в связи с чем жильцов дома не эвакуировали.
Шутника принялись искать. Им оказался 32-летний безработный с криминальным прошлым. Мужчина проживал в доме, на который наговорил. Выяснилось, что таким образом он хотел привлечь внимание своей дамы сердца. Она не пустила его в квартиру, так как была подшофе.
- Дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» передано для дальнейшего рассмотрения в суд. Обвиняемый получил подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Максимальное наказание – три года тюрьмы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru